España.-AV.- Milagros Tolón será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Elma Saiz, nueva portavoz.

MADRID, 22 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno. Sánchez lo ha comunicado este lunes en una declaración institucional desde La Moncloa y cubre así los cambios necesarios en el Gobierno tras la salida de Pilar Alegría, que deja el cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))