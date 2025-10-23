España. Bankinter gana 811,5 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Bankinter alcanzó un beneficio neto de 811,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 11% más que al cierre del tercer trimestre del año anterior, lo que supone un mayor ritmo de crecimiento que el presentado a la misma fecha de 2024 frente a la del ejercicio precedente, que fue del 7%. Además, la entidad va camino de cerrar otro año de ganancias récord, después de que en todo 2024 ganase 953 millones de euros.

El banco destaca el crecimiento de su cuota de mercado en todos los países y actividades en las que opera y la solidez de su balance. Este crecimiento de negocio le ha permitido atenuar el impacto negativo de la evolución de los tipos de interés sobre el margen de intereses, que descendió un 3,5% en términos interanuales, hasta los 1667 millones de euros. No obstante, Bankinter está observando a lo largo del año una tendencia de mejora, con un dato estanco del margen de intereses trimestral que ha ido evolucionando positivamente en cada uno de los tres trimestres del año, apoyado en la reducción del coste de los depósitos.

Además, la caída del margen de intereses en el acumulado se vio compensada "con creces" gracias al incremento de otras actividades como la de gestión de activos, intermediación bursátil, negocio transaccional de empresas o seguros, servicios que generan mayores ingresos por comisiones. De esta forma, las comisiones netas alcanzaron los 577 millones de euros, un 10,6% más que hace un año. Con todo ello, el margen bruto, que recoge la totalidad de los ingresos, cerró septiembre en los 2251 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Dentro de las principales ratios la cuenta, Bankinter destaca la rentabilidad, que se situó en niveles históricos, con un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) del 18,2%, frente al 17,9% del año 2024; y con un ROTE (recursos sobre capital tangible) del 19,4%.