España: Barcelona cerró el año al tope de la Liga

El brasileño Raphinha abrió el marcador a los 12', de penal, y Lamine Yamal puso cifras definitivas a la victoria del Barcelona en el Estadio de la Cerámica, donde Villarreal sufrió la expulsión del portugués Renato Veiga a los 39'.

Con esta victoria, Barcelona llegó a 46 puntos, cuatro más que Real Madrid, que en la víspera venció por 2-0 como local al Sevilla, que marcha décimo con 20 unidades, quince menos que Villarreal, superado en la tabla por Atlético Madrid.

El equipo "colchonero" escaló al tercer puesto del torneo con 37 puntos gracias a su victoria por 3-0 como visitante contra Girona (15) con goles de Koke (14'), del inglés Conor Gallagher (38') y del francés Antoine Griezmann en el segundo minuto adicionado del complemento.

El partido se disputó en Villarreal, su sede original, después de que la Liga abandonara sus planes de organizarlo en Miami, Estados Unidos, debido a las protestas generalizadas, incluso entre los jugadores.

Esta iniciativa habría precedido a la de la Liga de la Serie A, que ha completado el proceso de trasladar el partido entre Milan y Como a Perth, Australia, porque el 8 de febrero, la fecha prevista del duelo, el estadio de San Siro estará indisponible porque en esa época albergará la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. (ANSA).