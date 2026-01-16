España bate récord de empleo de extranjeros por empuje de venezolanos

El año pasado la Seguridad Social registró un aumento de 204.659 afiliados, según datos publicados hoy por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de trabajadores procedente de Venezuela es el que más ha crecido en 2025, con 40.614 afiliados más, seguido por Colombia (28.929 más) y Marruecos (26.839 más).

Los trabajadores extranjeros ya representan el 14,1% de los cotizantes de la Seguridad Social, lo que supone seis décimas más que el año anterior.

Por países, Marruecos encabeza la lista de países de los que procede el mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).

“El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país”, señaló en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

El sector de la hostelería el peso de los trabajadores extranjeros representa el 28,8%, en la agricultura el 26%, en la construcción el 23,2% y en el transporte y actividades administrativas el 17,7%. (ANSA).