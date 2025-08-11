España: BBVA decide seguir adelante con la OPA sobre Banco Sabadell

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

BBVA ha decidido seguir adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell a pesar de la condición impuesta por el Gobierno, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. Después de que Banco Sabadell decidiera vender TSB a Banco Santander, algo refrendado por la junta general de accionistas, el banco tenía la opción de retirar la oferta, algo que finalmente no ha hecho. "Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha señalado.