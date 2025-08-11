España: Bermúdez, nueva DT de selección femenina

Bermúdez, de 40 años y ex jugadora del Barcelona, ya dirigió a la selección femenina Sub-23 y deberá esperar hasta septiembre para asumir, pues el contrato de Tomé con la RFEF finaliza el domingo 31 de este mes.

Tomé había asumido en septiembre de 2023 en reemplazo de Jorge Vilda, de quien fue asistente hasta su despido por haber respaldado a Luis Rubiales, multado con 10.800 euros y destituido como presidente de la RFEF por haber dado un beso sin consentimiento a la delantera Jenny Hermoso durante la ceremonia de premiación del Mundial que España ganó hace dos años.

La RFEF decidió no renovar el contrato de Tomé, de 43 años y quien se había convertido en la primera mujer en dirigir a la selección femenina española, a la que guió a ganar la Nations League y al cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024.

