España: Brote de gripe aviar en Cataluña activa alerta sanitaria

El anuncio fue realizado por el consejero de Agricultura, Oscar Ordeig, quien ordenó el confinamiento de todas las granjas avícolas en un radio de 10 kilómetros alrededor del foco, aunque no se especificó la ubicación exacta.

También se ha ordenado una vigilancia reforzada en los primeros 3 kilómetros, recomendando a los residentes no acercarse a la zona a pie ni en vehículos para evitar el riesgo de propagación del virus, según informó la Generalitat en un comunicado.

El plan de respuesta a emergencias ya se ha implementado, con el sacrificio de miles de aves de corral en la granja afectada.

Actualmente, hay 14 brotes activos de gripe aviar en España, que han provocado el sacrificio de 3 millones de aves de corral hasta la fecha solo en la Comunidad de Madrid, siendo el último en sumarse en Cataluña.

Las autoridades descartan nuevos contagios en la zona inmediata y confirman que no se han trasladado animales de la granja afectada.

Ordeig instó a la calma, asegurando que el consumo de carne y huevos es seguro. También señaló los cambios relacionados con el clima en los patrones de migración de aves silvestres como una posible causa del brote. (ANSA).