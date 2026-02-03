España busca prohibir redes sociales para menores de 16 años

MADRID (AP) — España planea prohibir el acceso a las redes sociales para niños menores de 16 años, afirmó el martes el presidente de Gobierno Pedro Sánchez, en un movimiento diseñado para proteger a los jóvenes de los daños del contenido en línea.

Sánchez criticó a las mayores empresas tecnológicas del mundo en un discurso en una cumbre en Dubái por permitir que proliferen contenido ilegal, como el abuso sexual infantil y las imágenes y videos sexualizados no consensuados generados por inteligencia artificial, manifestando que los gobiernos también necesitan "dejar de hacer la vista gorda".

"Hoy, nuestros hijos están expuestos a un espacio que nunca debieron navegar solos", expresó Sánchez. "Ya no lo aceptaremos".

España se une a un número creciente de países, incluidos Australia y Francia, que han tomado o están considerando medidas para restringir el acceso de menores a las redes sociales.

En enero, Francia aprobó una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para niños menores de 15 años, allanando el camino para que la medida entre en vigor al inicio del próximo año escolar en septiembre. La ley también prohíbe el uso de teléfonos móviles en las escuelas secundarias.

Australia ha comenzado a implementar la primera prohibición mundial de redes sociales para menores de 16 años, después de que su gobierno aprobara una medida que responsabiliza a plataformas como TikTok, Twitch, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram por no impedir el acceso a niños.

Dinamarca ha introducido una legislación similar para prohibir el acceso a las redes sociales a usuarios menores de 15 años, mientras que el Reino Unido anunció el mes pasado que considerará prohibir a los adolescentes jóvenes el uso de redes sociales, a medida que endurece las leyes diseñadas para proteger a los niños de contenido dañino y del tiempo excesivo frente a la pantalla.

Sánchez manifestó que España requerirá que las empresas de redes sociales hagan cumplir la prohibición con sistemas de verificación de edad, "no solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen".

Muchas aplicaciones de redes sociales requieren que los usuarios tengan al menos 13 años, aunque la aplicación de esta norma varía. A menudo se les pide a los usuarios que declaren su propia edad.

La prohibición de España se añadirá a una medida ya existente centrada en las protecciones digitales para menores que está siendo debatida por el parlamento, informó un portavoz del gobierno. Sánchez indicó que esto podría suceder tan pronto como la próxima semana.

No está claro si la coalición de izquierda de Sánchez obtendrá la aprobación necesaria en el Parlamento, donde su gobierno carece de mayoría. Un portavoz del partido de extrema derecha Vox denunció que la medida del gobierno podría derivar en la censura: “Es decir, está la prioridad del gobierno asegurarse ... que nadie le vaya a criticar en redes sociales”.

Entretanto, el principal partido de oposición, el Partido Popular de centroderecha, dijo que había propuesto restricciones similares el año pasado, aparentemente ofreciendo su apoyo.

Las empresas de redes sociales Meta —que posee Facebook e Instagram— y X no han respondido a una solicitud de comentarios.

Sánchez también dijo que España se había unido a otros cinco países europeos en lo que el líder español denominó una "coalición de los digitalmente dispuestos" para coordinar la regulación de las plataformas de redes sociales a nivel multinacional.

Además, España convertiría en delito manipular algoritmos para amplificar contenido ilegal y exigirá rendición de cuentas a los ejecutivos tecnológicos por no eliminar contenido delictivo de sus plataformas, afirmó.

"No más pretender que la tecnología es neutral", dijo Sánchez.

Ambas medidas requerirían la aprobación parlamentaria para cambiar la ley española, señaló un portavoz del gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.