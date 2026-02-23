España: Buscan derogar una normativa de secretos de Estado del franquismo

(V. Sánchez, 'governo declassificher…... delle 9:30) (ANSA) - MADRID, 23 FEB - España pretende derogar la legislación franquista sobre secretos oficiales con una nueva Ley de Información Clasificada, aprobada por el gobierno anterior en 2025 y actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados.

La legislación actual se basa en la Ley de "Secretos Oficiales" de 1968, promulgada durante la dictadura de Francisco Franco y modificada solo parcialmente en 1978, durante la transición democrática. Esta ley no establece plazos automáticos para la duración del secreto, lo que otorga al poder ejecutivo un amplio margen de discreción.

Sin embargo, el nuevo proyecto de ley introduce plazos fijos: 45 años para documentos clasificados como "alto secreto"; 35 años para información "secreta"; entre 7 y 9 años para información "confidencial"; y entre 4 y 6 años para información "reservada".

Esta fecha es especialmente relevante dado el 45.º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F). Entre los documentos aún clasificados se encuentra el expediente completo del juicio que se conserva en el Tribunal Supremo —89 volúmenes con grabaciones originales y declaraciones de los acusados—, así como los archivos del entonces organismo secreto de inteligencia, Cesid (actualmente Centro Nacional de Inteligencia).

Los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado de 1981 incluyen documentos internos y transcripciones de escuchas telefónicas de la noche del golpe, clasificadas como de alto secreto.

Entre ellos se incluyen comunicaciones de la Casa Real (del entonces monarca Juan Carlos I, cuya intervención fue decisiva para frenar el golpe) y de la Moncloa (palacio de gobierno), así como informes de movilización de las regiones militares, relativos a las unidades movilizadas para la ofensiva militar.

La reforma española, si bien mantiene plazos más amplios para el máximo nivel de clasificación —en comparación, por ejemplo, con la Ley 124 de 2007, que regula el secreto de Estado en Italia con un plazo estándar de 15 años, prorrogable a 30 años por decisión gubernamental—, introduce por primera vez un mecanismo automático de desclasificación, lo que supone una ruptura con el marco legal heredado del franquismo.

La desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produce con independencia de la aprobación de la legislación por parte del Parlamento español, de acuerdo con las disposiciones de la reforma. (ANSA).