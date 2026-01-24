España cae 36-31 ante Dinamarca y queda eliminada en Europeo de balonmano

España quedó ya sin opciones de avanzar a semifinales en el Europeo de balonmano masculino al perder 36-31 ante Dinamarca, este sábado en ese país, en Herning, en su segundo duelo de la segunda fase de grupos.

El español Marcos Lospennato, con nueve tantos, fue el máximo anotador del partido pero sus esfuerzos fueron inútiles para evitar la derrota en un partido en el que Dinamarca controló la situación, respaldada por los 15.000 hinchas del Jyske Bank Boxen.

Los Hispanos llegaron a esta segunda fase de grupos arrastrando una derrota, la sufrida ante Alemania en el cierre de la primera, y habían comenzado con un revés el jueves (35-34) ante Noruega.

Con esas tres derrotas, España ya no puede quedarse con ninguna de las dos primeras posiciones, que dan el boleto a semifinales, pese a que le quedan todavía dos partidos por jugar (Francia el lunes y Portugal el miércoles).

España, campeona de Europa en dos ocasiones (2018 y 2020) y medallista habitual en grandes citas de balonmano, había comenzado el torneo como una de las favoritas.