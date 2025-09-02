España cae 67-63 con Italia y se asoma al abismo en el Eurobasket

España sufrió su segunda derrota en el grupo C del Eurobasket masculino, este martes por 67-63 ante Italia en Limassol (Chipre), y ve peligrar su clasificación a los octavos de final.

Pese a llegar como defensores del título, los españoles afrontaron el torneo con muchas dudas por el relevo generacional y la derrota ante Georgia en la primera jornada disparó de entrada las alarmas.

Ganar a Bosnia-Herzegovina y Chipre tranquilizó los ánimos, pero el revés contra los italianos vuelve a hacer temblar al equipo de Sergio Scariolo, que se despide del banquillo de España con este torneo antes de pasar a dirigir al Real Madrid.

El español Santi Aldama (19 puntos) fue el máximo anotador del duelo ante los italianos, pero no fue suficiente para ganar un partido que llegó equilibrado a su tramo final y en el que España llegó a adelantarse 63-62 en los últimos instantes, antes de la remontada final de la Nazionale, que se clasificó así a octavos.

España se jugará la supervivencia en el torneo ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, ya clasificada y líder de la llave aunque este martes cayó por sorpresa ante Bosnia-Herzegovina por 80-77.

Una derrota el jueves ante los helenos en la última jornada, combinada con un triunfo de Bosnia ante Georgia ese mismo día, dejaría KO a España, un equipo que ha estado en el podio en las siete últimas ediciones del Eurobasket (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos).

En el grupo D ya se conocen los cuatro equipos clasificados a octavos: Israel, Polonia, Eslovenia y Francia.

Los israelíes comandan el grupo por sorpresa tras ganar 92-89 a Bélgica, igualando en lo alto con Polonia, que fue derrotada 83-76 ante su público en Katowice por la subcampeona olímpica Francia.

Los galos se repusieron así de la derrota del domingo ante los israelíes.

También garantizó su presencia este martes en los octavos la Eslovenia de Luka Doncic, que después de perder en las dos primeras jornadas ha ganado los dos siguientes partidos, el último de ellos este martes contra Islandia (87-79).

Doncic firmó este martes 26 puntos, siendo una vez más el líder de su equipo.

-- Resultados del martes en la fase de grupos del Eurobasket masculino

- Grupo C:

Italia - España 67 - 63

Chipre - Georgia 61 - 93

Grecia - Bosnia 77 - 80

Clasificación: J G P pf pc

1. Grecia 4 3 1 342 268 CLASIFICADO

2. Italia 4 3 1 307 279 CLASIFICADO

3. España 4 2 2 311 264

4. Georgia 4 2 2 291 302

5. Bosnia 4 2 2 317 325

6. Chipre 4 0 4 241 371

- Grupo D:

Francia - Polonia 83 - 76

Islandia - Eslovenia 79 - 87

Bélgica - Israel 89 - 92

Clasificación: J G P pf pc

1. Israel 4 3 1 321 295 CLASIFICADO

2. Francia 4 3 1 347 317 CLASIFICADO

3. Polonia 4 3 1 331 317 CLASIFICADO

4. Eslovenia 4 2 2 363 356 CLASIFICADO

5. Bélgica 4 1 3 293 334

6.

Islandia 4 0 4 289 325

NOTA: los cuatro primeros se clasifican a los octavos de final.

