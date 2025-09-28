España cae e Italia triunfa en su arranque en el Mundial Sub-20

Marruecos e Italia abrieron este domingo su participación en el Mundial Sub-20 de Chile con victorias ante los seleccionados de España y Australia, respectivamente, por la primera fecha de los Grupos C y D.

Los africanos dieron la sorpresa en el grupo de la muerte al vencer a La Rojita por 2-0, con el extremo Gessime Yassine como figura. Primero asistió al delantero Yassir Zabiri en el minuto 54 y luego anotó el suyo en el 58.

Yassine aprovechó la adelantada defensa española para dar un pase al espacio a Zabiri, que corrió casi solo ante el portero Fran González. El marroquí golpeó de nuevo a los europeos al anticiparse a su defensa y rematar desde el centro del área.

Los italianos, subcampeones en la pasada Copa del Mundo de la categoría, disputada en Argentina en 2023, vencieron por su parte 1-0 a Australia, gracias a un penal del volante Mattia Mannini en el minuto 10.

La segunda jornada del Mundial de Chile tendrá la entrada en acción de algunos de los combinados que más despiertan expectativas: a las 20:00 locales (23:00 GMT), Brasil y México se enfrentarán por el Grupo C, mientras que Argentina y Cuba harán lo mismo por el D.

-- Resultados del domingo del Mundial Sub-20 de Chile:

-Grupo C:

Marruecos-España 2-0

Brasil-México

-Grupo D:

Italia-Australia 1-0

Argentina-Cuba

--Posiciones:

Grupo C

- Pts J G E P GF GC

1. Marruecos 3 1 1 0 0 2 0

2. Brasil 0 0 0 0 0 0 0

3. México 0 0 0 0 0 0 0

4. España 0 1 0 0 1 0 2

Grupo D

- Pts J G E P GF GC

1. Italia 3 1 1 0 0 1 0

2. Argentina 0 0 0 0 0 0 0

3. Cuba 0 0 0 0 0 0 0

4. Australia 0 1 0 0 1 0 1

axl/raa/