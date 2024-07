España, campeona de europa, tiene mucho futuro por delante, dice el seleccionador de la fuente

Por Rachel More

BERLÍN, 14 jul (Reuters) - España jugó una Eurocopa perfecta al ganar los siete partidos de camino a levantar el trofeo el domingo, pero los jugadores pueden mejorar aún más y tienen un futuro prometedor, dijo el victorioso seleccionador Luis de la Fuente. "Dije que íbamos a estar en disposición de competir por ganar; lo hemos hecho de una manera que creo que es difícilmente mejorable, pero si se puede pedir, pues (pediría) seguir creciendo y mejorando", dijo el técnico de 63 años tras conducir a España a su cuarto título de la Eurocopa con una victoria por 2-1 sobre Inglaterra en Berlín.

"Es un grupo de futbolistas que no se cansan de mejorar, de competir, de intentar ganar, de sentirse orgullosos (...) Estoy feliz por esa ilusión que hemos generado, primero por los jugadores, evidentemente, por todo el cuerpo técnico, por toda la gente que hemos formado esta familia que estamos trabajando ahora junto a ellos, y estoy feliz por mi país, por España, por la ilusión que hemos generado, y espero que también sientan el mismo orgullo hacia esta generación de futbolistas que pueden hacer historia y tienen un recorrido todavía muy largo".

El brillante futuro de España quedó perfectamente ilustrado por el joven dúo que combinó para marca el primer gol del domingo: Lamine Yamal, de 17 años, centró para que Nico Williams, de 22, rematara en la red.

Fue un momento dulce para De la Fuente, que lleva más de una década trabajando con la mayoría de sus pupilos cuando empezó a entrenar a las categorías inferiores de España en 2013.

Se burlaron de él como "¿Luis de la quién?" cuando fue nombrado seleccionador absoluto hace 18 meses, pero ha impuesto un enfoque ferozmente ofensivo, dejando atrás el estilo "tiki-taka" basado en la posesión que ayudó a España a ganar un Mundial y dos Eurocopas consecutivas.

Creyeron en mí

"Yo he tratado de imponer una idea que sabía que mis jugadores podían desarrollar, porque les conozco muy bien", dijo De La Fuente.

"Hemos querido dar más versatilidad al juego, ser más imprevisibles. Queremos seguir haciendo fuerte nuestra fortaleza, que es la posesión y el control del juego (...) queremos controlar ese juego con situaciones más dinámicas, transiciones más rápidas y, como temenos jugadores que tienen mucha velocidad, (...) hemos tratado de dotar al equipo de esas características".

"Estaba seguro de que mis jugadores me creían, porque lo han demostrado, no ahora, si no todo el recorrido".

"Han sido infalibles, hemos fallado nada. Prácticamente cada pasito al lado era para crecer y seguir dando para adelante dos o tres más con más fuerza".

Preguntado por su futuro, De la Fuente dio por hecho que renovará su contrato como seleccionador en el momento oportuno.

"Se hará cuando se tenga que hacer (...) Estoy feliz, no me preocupa. Creo que es momento de alegría, ya llegará lo otro cuando tenga que llegar, pero es momento para disfrutar y estar contento", añadió, reflexionando sobre los grandes equipos a los que España derrotó en el camino hacia su triunfo, incluidos pesos pesados como Italia, Alemania y Francia, además de Inglaterra. "(La selección española) ha ganado con una contundencia y una seguridad el campeonato como difícilmente hemos visto y, seguramente, como (no) se verá en mucho tiempo". (Redactado por Andrew Cawthorne; editado por Ken Ferris; editado en español por Mireia Merino)

