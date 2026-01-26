España: caos de trenes en Cataluña, destituidos dos directivos ferroviarios

Se trata de Josep Enric García, director operativo de Rodalies de Catalunya, el servicio suburbano y regional, y de Raúl Miguez, responsable de la circulación de Adif, el gestor público de las infraestructuras ferroviarias.

Las destituciones, que fueron reportadas por los medios ibéricos, se producen tras los graves inconvenientes ferroviarios que siguieron al descarrilamiento mortal de un tren en Gelida (Barcelona) el pasado 20 de enero, en el cual falleció el maquinista de un tren que fue golpeado por el colapso de un muro de contención sobre las vías.

También se registraron nuevas interrupciones en la circulación hoy, al reanudarse los servicios, en las líneas regionales R8 y R11, lo que agravó el caos en las conexiones ferroviarias y provocó fuertes atascos en las carreteras de acceso a Barcelona.

En una dura declaración del gobierno catalán, la consejera regional de Territorio, Silvia Paneque, calificó la situación de "no tolerable", denunciando "décadas de desinversiones" en la red ferroviaria y exigiendo "consecuencias inmediatas".

"No es tolerable que nos hayamos despertado esta mañana con los trenes funcionando y que hayan comenzado a circular y luego se queden bloqueados en la primera parada. Exigimos consecuencias", dijo Paneque al brindar un resumen de la situación.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, no descartó un ciberataque como causa de la nueva paralización de los trenes de Rodalies, mientras que un fallo en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha impuesto una reducción de la velocidad a 80 km/h en el tramo de Tarragona (Cataluña).

El primer ministro, Pedro Sánchez, informará en el Parlamento el 11 de febrero, mientras que Puente está previsto que comparezca el jueves en el Senado. (ANSA).