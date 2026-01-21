España: caos ferroviario en España, declaran huelga de maquinistas

La suspensión de los trenes de cercanías tras este accidente afectó a la movilidad de más de 400.000 usuarios en Cataluña, mientras que sigue suspendida desde el domingo la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía a causa del accidente de Adamuz, donde se siguen buscando los cuerpos de dos víctimas.

Además, la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona sufrió retrasos al rebajarse el límite de velocidad de forma temporal tras el accidente de Adamuz.

También fue reducida la velocidad en la línea entre Madrid y Valencia.

Luego de estos dos accidentes, en los que murieron dos maquinistas, el sindicato de maquinistas de trenes Semaf convocó hoy una huelga del 9 al 11 de febrero para recuperar "los estándares de seguridad del sistema ferroviario" y garantizar la integridad de profesionales y usuarios.

Además, los maquinistas reclamarán responsabilidades penales "a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad de la infraestructura ferroviaria", dijeron en un comunicado.

Señalaron que no son atendidos sus continuos reportes que alertan de diversas deficiencias en diversos puntos de las vías de alta velocidad.

Los accidentes de Adamuz y Gelida suponen "un punto de inflexión para exigir que se lleven a cabo todas las actuaciones necesarias que garanticen la seguridad de la operación ferroviaria", dijeron.

El accidente registrado este martes en Gelida (Barcelona) se produjo por "un derrumbamiento de un muro como consecuencia de las lluvias, que produjeron un deslizamiento en la ladera del muro que cayó sobre la cabina del tren", explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Un alud de tierra se desprendió justo en el momento en el que pasaba el tren, provocando la muerte de un maquinista en prácticas de 27 años, que se encontraba en la cabina de mandos junto con el conductor titular, y heridas a 37 personas. El ministro puntualizó que el accidente mortal "no tiene nada que ver con el servicio ferroviario" y lo atribuyó a "cuestiones meteorológicas".

Mientras, en Adamuz continúa la retirada de la vía de los raíles y de los vagones de los trenes Iryo y Alvia que chocaron en Adamuz tras descarrilar los tres últimos vagones del primero que iba de Málaga a Madrid y chocar contra los dos primeros del segundo que circulaba en sentido contrario de Madrid a Huelva.

La investigación encontró marcas de la vía rota en los cinco primeros vagones del tren Iryo.

"La cuestión es ahora conocer por qué se produjeron esas marcas. Si había algo sobre las vías, si era la propia vía que comenzaba a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión de qué produce esa marca", señaló Puente.

La presión del peso sobre un raíl con un posible defecto podría haber provocado el descarrilamiento.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barron, afirmó que "lo que ahora parece más probable" es que pudiera haber una rotura de carril o de soldadura.

El tramo del accidente, como el resto de la vía, había sido renovado entre 2022 y mayo de 2025.

En el momento del accidente, el maquinista del tren Iryo informó al centro de mando de que su convoy había sufrido un "enganchón" y que había descarrilado, según la conversación adelantada en prensa.

El premier, Pedro Sánchez, anunció un homenaje de Estado a las víctimas el 31 de enero en Huelva, de donde eran 27 de las 43 víctimas del accidente de Adamuz. (ANSA).