España: caos ferroviario tras nuevo accidente en Cataluña

Mónica Uriel (ANSA) - MADRID 21 ENE - La tragedia de Adamuz (Córdoba), donde chocaron dos trenes causando la muerte de al menos 42 personas, y un nuevo accidente registrado en la línea ferroviaria de Cataluña que se cobró la vida de un maquinista han provocado un caos ferroviario en el país al suspenderse el servicio de cercanías de Barcelona.

La suspensión de estos trenes de cercanías afecta a la movilidad de más de 400.000 usuarios en Cataluña, mientras que sigue suspendida la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía a causa del accidente de Adamuz de este domingo, donde se siguen buscando víctimas, y la línea entre Madrid y Barcelona sufre retrasos al rebajarse el límite de velocidad.

El accidente registrado este martes en Gelida (Barcelona) se produjo por "un derrumbamiento de un muro como consecuencias de las lluvias, que produjeron un deslizamiento en la ladera del muro que cayó sobre la cabina del tren", explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Un alud de tierra se desprendió justo en el momento en el que pasaba el tren, provocando la muerte de un maquinista y heridas a 37 personas. El ministro puntualizó que el accidente mortal "no tiene nada que ver con el servicio ferroviario" y lo atribuyó a "cuestiones meteorológicas".

El fallecido, un maquinista en prácticas de 27 años, se encontraba en la cabina de mandos junto con el conductor titular y otros tres compañeros en prácticas.

El fallecimiento de este maquinista y el del tren Alvia en el accidente de Adamuz llevó al sindicato de maquinistas Semaf a anunciar la convocatoria de una "huelga general" en todo el sector "hasta tener las garantías de seguridad suficientes".

El llamado a la movilización no tiene fechas concretas.

Francisco Cárdenas, maquinista y representante del sindicato UGT de Renfe Cataluña, declaró que "ya son muchos muertos mientras llevamos años denunciando la precariedad de las instalaciones. Es penoso que para que se arreglen las cosas tenga que pasar una desgracia".

La cancelación del tráfico de trenes de cercanías en Cataluña se alargará "hasta tener los informes que toda la red es segura", dijo la consejera catalana de Transportes, Silvia Paneque.

Mientras, el gestor de infraestructuras ferroviarias, ADIF, rebajó de forma temporal el límite de velocidad de parte de la línea entre Madrid y Barcelona después de que los maquinistas reportaron baches en el trayecto.

En Adamuz continúa la retirada de la vía de los raíles y de los vagones del tren Iryo accidentado mientras continúan las labores de identificación de cadáveres.

La investigación encontró marcas de la vía rota en los cinco primeros vagones del tren Iryo que descarriló y chocó contra un tren Alvia que viajaba en sentido contrario.

Además, en los "dos o tres trenes que pasaron antes" del accidente también se encontraron rozaduras inusuales, reconoció Puente.

"La cuestión es ahora conocer por qué se produjeron esas marcas. Si había algo sobre las vías, si era la propia vía que comenzaba a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión de qué produce esa marca", señaló Puente.

La presión del peso sobre un raíl con un posible defecto podría haber provocado el descarrilamiento.

El tramo del accidente, como el resto de la vía, había sido renovado entre 2022 y mayo de 2025.

En el momento del accidente, el maquinista del tren Iryo informó al centro de mando de que su convoy había sufrido un "enganchón" y que había descarrilado, según la conversación adelantada en prensa. (ANSA).