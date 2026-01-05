España: Capello aclara expresión sobre los árbitros

"Lamento que una frase completamente descontextualizada haya sido explotada y utilizada de forma inapropiada", afirmó Capello sobre sus dichos al diario español Marca.

Capello enfatizó que usó el término "mafia" en referencia a los referís "únicamente para aclarar que la profesión arbitral italiana opera como una organización extremadamente cerrada, que rara vez acepta conversaciones genuinas y parece reticente a permitir la entrada a las salas de VAR a deportistas o ex deportistas que no pertenecen a la misma profesión arbitral, como sugirió repetidamente en declaraciones públicas y dejado muy claro posteriormente en la entrevista".

Capello, de 79 años y también campeón de la Liga con Real Madrid, reiteró luego su "respeto por el trabajo y la profesionalidad que demuestran constantemente los árbitros italianos y la profesión en general". (ANSA).