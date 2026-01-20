España capta 15.000 millones de euros con un bono sindicado y registra demanda récord

MADRID, 20 ene (Reuters) - España captó 15.000 millones de euros (US$ 17.600 millones) en una nueva venta de bonos a 10 años a través de una sindicación que atrajo una demanda récord, según informó el martes el Tesoro español.

La demanda alcanzó casi 145.000 millones de euros. El récord anterior se estableció en enero de 2025, cuando una venta similar atrajo una demanda final de unos 139.000 millones de euros.

El diferencial del nuevo bono, con vencimiento en abril de 2036, se fijó en 6 puntos básicos por encima del bono español en circulación a 10 años con vencimiento el 31 de octubre de 2035, por debajo de la previsión inicial de 8 puntos básicos.

Barclays, BBVA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander han sido elegidos para la colocación del bono.

(US$ 1 = 0,8535 euros)

Información de Emma Pinedo (Madrid) y Yoruk Bahceli (Londres); edición de David Latona y Andrei Khalip; edición en español de María Bayarri Cárdena