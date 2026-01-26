España: Cataluña vive nueva jornada de caos ferroviario por fallo informático

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluido el sabotaje, ya que se produjeron dos caídas en poco tiempo, dijo el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Los fallos informáticos se produjeron en el centro de comunicación de ADIF (gestor del transporte ferroviario) en la estación de Francia, en Barcelona.

Fue como si en una ciudad se hubiera caído "el centro de control del sistema de semáforos", explicó el portavoz de Renfe, Antonio Carmona.

La circulación de trenes se reanudó con "alteraciones generalizadas".

El gobierno de Cataluña pidió a la ciudadanía que teletrabaje ante los problemas del servicio de cercanías, que utilizan más de 400.000 pasajeros cada día.

Los incidentes de hoy se producen después de que la semana pasada los servicios de cercanías estuvieron varios días sin prestar servicio tras la caída de un muro sobre un convoy el pasado martes, día de intensas lluvias, en Gelida (Barcelona), que provocó la muerte de un maquinista.

Tras el accidente, los maquinistas se negaron a trabajar sin una revisión del estado de la red ferroviaria catalana y llegaron a un acuerdo con las autoridades para restablecerlo el pasado viernes.

Sin embargo, el fin de semana, con una situación meteorológica adversa, el sindicato de maquinistas decidió no conducir trenes por ciertos tramos con riesgo de desprendimientos. (ANSA).