España cederá algunas competencias de fusiones y adquisiciones bancarias al BCE y a su banco central

MADRID, 30 oct (Reuters) -

El Gobierno español planea ceder algunas competencias relacionadas con la supervisión bancaria al Banco Central Europeo y al Banco de España, según anunció el jueves, tras las críticas de la UE por sus intentos de obstaculizar la oferta de compra del BBVA sobre el Sabadell.

.

Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que las competencias cedidas incluirían la supervisión de fusiones y adquisiciones.

En julio, la Comisión Europea impugnó oficialmente los intentos de Madrid de obstaculizar la oferta hostil de 16.000 millones de euros (US$18.700 millones) del BBVA sobre el Sabadell, su competidor español de menor tamaño, y abrió un procedimiento de infracción. La oferta finalmente fracasó.

La Comisión consideró que los amplios poderes discrecionales de Madrid constituían restricciones injustificadas a la libertad de circulación de capitales.

Madrid sostiene que su normativa estatal está plenamente alineada con la europea y el portavoz afirmó que la transferencia de poderes no impedirá que entidades estatales, como el organismo español de defensa de la competencia, la CNMC, cumplan sus mandatos.

La persona dijo que la transferencia tendría lugar cuando España adopte la nueva directiva de requisitos de capital de la UE, que debe aplicarse antes de enero de 2026.

La Comisión decidirá ahora si la respuesta de España es satisfactoria. En caso contrario, podría llevar a Madrid ante el máximo tribunal de la UE.

La Comisión no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

Según la legislación española, el Gobierno no podía impedir que el BBVA comprara las acciones del Sabadell, pero tenía la última palabra en una fase posterior sobre si la fusión seguía adelante. Madrid dijo que necesitaba proteger el empleo y la competencia.

Al final, los accionistas del Sabadell ofrecieron solo

el 25,47% de los derechos de voto, lo que hizo fracasar la oferta del BBVA a principios de este mes.

(1 dólar = 0,8575 euros) (Información de Jesús Aguado; edición de Andrei Khalip, Aislinn Laing y Mark Potter; edición en español de Jorge Ollero Castela)