España celebrará un homenaje de Estado por las víctimas en el aniversario de las inundaciones

Un homenaje de Estado para recordar a las víctimas de las inundaciones que devastaron la región española de Valencia en octubre de 2024 tendrá lugar el 29 de octubre, en el primer aniversario de la catástrofe, informaron este lunes fuentes del Gobierno.

La ceremonia se llevará a cabo en la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, un año después del trágico episodio que dejó 236 muertos, según el Gobierno, precisaron las fuentes.

Las inundaciones fueron provocadas por lluvias extremadamente abundantes, consecuencia de un fenómeno meteorológico llamado dana, cuyos efectos se vieron intensificados por el cambio climático y la importante urbanización de las zonas afectadas.

La catástrofe provocó la ira de los afectados, que criticaron la gestión de la alerta y los servicios de rescate, en un contexto de polémica entre el gobierno central de izquierda y las autoridades regionales de derecha sobre las competencias de unos y otros.

Cuando se acerca el primer aniversario de las peores inundaciones en años en España y tras un verano marcado por incendios gigantescos, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, propuso la semana pasada un "pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Debemos estar a la altura" para "prevenir, anticipar, gestionar y superar unas olas de calor, unos incendios, y unas danas que, por desgracia, se están volviendo ya más recurrentes y destructivas" por la "emergencia climática", dijo Sánchez.

País en primera línea del calentamiento global, España es regularmente golpeada por lluvias torrenciales a finales del verano y en otoño, que tienen dificultades para penetrar en el suelo y hacen que el cauce de los ríos crezca bruscamente.

En 2018, una dana -depresión aislada en niveles altos- dejó 13 muertos en la isla mediterránea de Mallorca.

