España, Chile, Brasil, Colombia y Uruguay se unen para llevar "luz" ante la "oscuridad" de la ultraderecha

SANTIAGO, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - Los presidentes de España, Pedro Sánchez; Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Uruguay, Yamandú Orsi, han unido sus voces este lunes en defensa de la democracia y el multilateralismo frente a la amenaza ultraderechista con el ánimo de llevar la "luz" frente a esa "oscuridad". "Encender la luz es fundamental cuando las tinieblas llegan, cuando las tinieblas empiezan a atemorizar el alma", ha defendido el presidente colombiano tras la reunión que han mantenido los cinco líderes progresistas en el histórico Palacio de la Moneda, en Santiago, convocados por Boric. A escala iberoamericana, ha dejado claro Petro, "queremos ayudar a encender la luz", "a abrir la luz en un mundo que se llena de oscuridad", contraponiendo así la democracia con el autoritarismo y la extrema derecha. En este sentido, los cinco han expresado su voluntad de que a esta iniciativa en defensa de la democracia, que tuvo su origen en una reunión organizada por Sánchez y Lula en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, se sumen más países en la próxima cita prevista para después de verano en Nueva York. "Esperamos que este proceso convoque a más países y actores, comprometidos con sentar las bases de un espacio permanente de articulación de esta iniciativa global en defensa de la democracia, los derechos humanos y la justicia social", sostienen los cinco en la declaración conjunta que han suscrito. Según ha indicado Boric, ya son varios los mandatarios que han manifestado su voluntad de sumarse, entre los que ha citado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, o los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y Canadá, Mark Carney. DEFENSA ANTE LAS CRÍTICAS "Hay quienes critican este encuentro. No les gusta que nos juntemos", ha reconocido el mandatario chileno. "Yo les digo abiertamente: nunca es un mal momento para fortalecer la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, al derecho internacional, a la justicia, a la igualdad, nunca es un mal momento y por eso estamos reunidos acá", ha sostenido. Gobernar, ha proseguido el mandatario anfitrión, "exige hacer, exige gestión, pero también pensar a largo plazo, agruparse, entender que cada uno por su cuenta no se va a salvar, tenemos que actuar unidos". "Es este esfuerzo el que hemos decidido emprender juntos y estamos invitando a más países a sumarse con la convicción de que los problemas de la democracia los podemos resolver y enfrentar siempre con más democracia", ha añadido. A este respecto, Orsi se ha mostrado convencido de que serán muchos los países que se unan "si el objetivo es fortalecer esta forma de convivencia que viene de tan lejos y que tantas vidas y sacrificios nos ha costado" y lo que se plantean son cuestiones concretas. Como miembros de esta nueva iniciativa, subrayamos la urgencia de articular respuestas conjuntas, innovadoras y concretas que fortalezcan la resiliencia democrática a nivel global", sostienen en la declaración conjunta, en la que defienden que "los desafíos del presente requieren de liderazgo, audacia y acción coordinada". TRES EJES DE ACTUACIÓN En este sentido, Sánchez ha explicado que han identificado tres ejes de actuación: fortalecer las instituciones democráticas y el multilateralismo, combatir la desinformación y reducir la desigualdad. A juicio del jefe del Ejecutivo, esta es "una de las principales tareas, si no la primordial de los gobiernos progresistas" ya que es la injusticia la que "la que termina quebrando la confianza de la gente en las instituciones". "La desigualdad es el caldo de cultivo donde crece el virus del extremismo y de la polarización", ha alertado. Así las cosas, ha dejado claro que les toca a los lideres progresistas encabezar la respuesta frente a la "internacional reaccionaria" y si es necesario hacerlo en solitario junto con la sociedad civil puesto que "cada vez es más evidente que hay una derecha, una derecha tradicional con la que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha". Por su parte Lula, ha reconocido que "la democracia liberal no ha sido capaz de responder a los anhelos y necesidades contemporáneas". "Cumplir el ritual electoral cada cuatro o cinco años ya no es suficiente. El sistema político y los partidos han caído en descrédito", ha reconocido, defendiendo la necesidad de reforzar las instituciones. Asimismo, ha defendido que América Latina comparte con España y con Europa tienen que "trabajar juntos" en un momento en que el extremismo "intenta reeditar prácticas intervencionistas" dada su larga historia compartida, los lazos económicos y sociales y que se enfrentan a desafíos similares. ALTO EL FUEGO EN GAZA Por otra parte, los cinco han querido unir sus voces para reclamar un alto el fuego en Gaza. "No podemos ser indiferentes", ha dicho Boric, que ha asegurado que les "desgarra la muerte, el asesinato que día a día se produce en este lugar del mundo". "Hacemos un llamado al alto el fuego, a que Naciones Unidas y en particular su Consejo de Seguridad se ponga las pilas y no haya bloqueo para que pueda llegar la ayuda que tantos seres humanos como nosotros necesitan para seguir viviendo y para que haya dignidad en ese lugar que parece apartado pero es humanidad y está también en nuestros corazones", ha rematado el mandatario chileno en nombre de los cinco.

