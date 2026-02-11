España, cientos de tractores a Madrid contra acuerdo UE-Mercosur

La protesta fue convocada por la Unión de Agricultores y Ganaderos, un sindicato agrario independiente, y la Unión Nacional de Asociaciones de Agricultores y Ganaderos Independientes (UNASPI), que agrupa a las asociaciones de agricultores y ganaderos independientes.

Los organizadores pretenden traer 500 tractores a la capital, mientras que, según la delegación del gobierno, 325 tractores habían llegado a Madrid a las 11:00 h, tras haber salido de 15 puntos diferentes de España "sin incidentes".

Los vehículos, organizados en cinco columnas desde las localidades de Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar (Segovia), Robregordo y Arganda del Rey, se dirigen a la céntrica Plaza Colón, con algunos retrasos, pero sin interrupciones significativas del tráfico, que se ha desviado en algunos puntos.

Desde la Plaza Colón, los manifestantes recorrerán el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Agricultura, cerca de la Plaza de Atocha, donde entregarán una plataforma reivindicativa a las autoridades.

Al grito de "Una PAC sin recortes" y "oxígeno para el campo", los agricultores —unas 1.500 personas, según la prefectura—, muchos de ellos ondeando banderas españolas, denuncian el impacto del acuerdo UE-Mercosur en los productores europeos.

El despliegue de seguridad es impresionante, con más de 1.800 agentes desplegados, incluyendo 1.000 policías y 800 guardias civiles, además de policía local y servicios de emergencia, según la prefectura. Solo se registraron pequeñas retenciones de tráfico en la zona de Barajas, según la Dirección General de Tráfico (DGT). (ANSA).