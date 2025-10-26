España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison
Chile: España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -
La selección española de ciclismo terminó este domingo el Campeonato del Mundo de Pista de Santiago de Chile con el décimo puesto en la madison y el noveno de Álvaro Navas en la eliminación como resultados más destacados de la última jornada.
Albert Torres, recién coronado campeón del mundo de ómnium, y Héctor Álvarez, campeón de Europa de ómnium Sub 23, conformaron el equipo nacional en una madison en la que empezaban metiéndose en algunos sprints y ganando vuelta en la primera parte.
La dupla española fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban los giros y poco a poco fue alejándose de un podio dominado de principio a fin por belgas, británicos y alemanes, oro, plata y bronce en Chile. Torres y Álvarez, en su debut como pareja de madison en un gran evento internacional, tuvieron que aceptar el 'Top 10'.
Por otro lado, el madrileño Álvaro Navas fue noveno en la eliminación y la velocista Helena Casas se quedó a las puertas de cuartos de final. Además, Izzy Escalera fue decimocuarta plaza en la prueba de puntuación.
Otras noticias de Ciclismo
- 1
Salta: un taxista dio positivo en un control de alcoholemia y encontraron a su mujer escondida en el baúl
- 2
Los cambios económicos que el Gobierno ya decidió para el día después
- 3
Hasta qué hora se puede votar en las elecciones de Argentina 2025
- 4
Multa por no votar en las Elecciones Argentina 2025: todo lo que hay que saber