España cierra el Mundial de pista con un décimo puesto en madison

MADRID, 26 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española de ciclismo terminó este domingo el Campeonato del Mundo de Pista de Santiago de Chile con el décimo puesto en la madison y el noveno de Álvaro Navas en la eliminación como resultados más destacados de la última jornada.

Albert Torres, recién coronado campeón del mundo de ómnium, y Héctor Álvarez, campeón de Europa de ómnium Sub 23, conformaron el equipo nacional en una madison en la que empezaban metiéndose en algunos sprints y ganando vuelta en la primera parte.

La dupla española fue perdiendo fuelle a medida que avanzaban los giros y poco a poco fue alejándose de un podio dominado de principio a fin por belgas, británicos y alemanes, oro, plata y bronce en Chile. Torres y Álvarez, en su debut como pareja de madison en un gran evento internacional, tuvieron que aceptar el 'Top 10'.

Por otro lado, el madrileño Álvaro Navas fue noveno en la eliminación y la velocista Helena Casas se quedó a las puertas de cuartos de final. Además, Izzy Escalera fue decimocuarta plaza en la prueba de puntuación.