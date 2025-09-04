España cierra la “era Scariolo” con un fiasco total en el Eurobasket

España, vigente campeona del torneo y una de las potencias tradicionales del básquetbol, quedó eliminada en su grupo de la primera fase del Eurobasket al perder 90-86 ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, este jueves en Limassol (Chipre).

Después de estar en el podio en las siete ediciones anteriores del torneo (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos), los españoles no pudieron en esta ocasión ni siquiera superar un grupo inicial de seis formaciones en el que los cuatro primeros se clasificaban a octavos de final y solamente dos quedaban eliminadas.

Fue además un triste epílogo para la etapa de Sergio Scariolo como seleccionador de la Familia, ya que el técnico italiano abandona el banquillo de la selección para volver al del Real Madrid, al que ya dirigió de 1999 a 2002 y con el que se unió en julio hasta 2028.

El técnico lombardo de 64 años cierra así su segunda etapa al frente de España (2009-2012 y desde 2015), a la que ha guiado a grandes logros, especialmente el título mundial de 2019 y los cuatro oros del Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2022), así como a la plata olímpica de 2012 y al bronce olímpico de 2016.

"Me voy en paz con mi conciencia. Creo que todo lo que tenía lo he dado.

A veces el resultado en el deporte va bien o va mal, pero si tienes la sensación de haberlo dado todo tienes que estar en paz con tu conciencia", declaró Scariolo en su conferencia de prensa posterior a la derrota ante Grecia.

Remontada abortada

Este jueves, España tenía dos vías para salvarse de la eliminación pero no pudo transitar por ninguna de ellas.

Primero necesitaba que Georgia ganara a Bosnia-Herzegovina, pero los balcánicos se llevaron ese partido por 84-76, lo que obligaba a los españoles a una victoria ante los griegos, que se escaparon pronto en el marcador.

España, hundida al descanso, tuvo un gran tercer cuarto y un buen inicio en el cuarto, lo que le permitió incluso ponerse arriba en el marcador en la recta final (84-82), antes de venirse abajo por última vez y dejarse sobrepasar de nuevo para su adversario, para consumar el desastre.

Había llegado al torneo con perfil bajo tras unos amistosos de preparación decepcionantes y el relevo generacional emprendido, pero el primer partido en este Eurobasket supuso el auténtico baño de realidad, con una derrota inesperada por 83-69 ante Georgia.

En los siguientes partidos, los españoles parecían resurgir con las victorias sobre Bosnia y la anfitriona Chipre, pero entonces Italia se cruzó en el camino de la Roja (67-63), dejando a los de Scariolo al borde de un abismo por el que terminaron despeñándose.

Georgia y Bosnia, últimos clasificados

Bosnia-Herzegovina y Georgia, que avanzó de rebote gracias a la derrota española, se quedaron con las dos últimas plazas en liza para los octavos de final, que marcarán el sábado y el domingo el inicio de las rondas de eliminación directa, todas ellas a disputarse en Riga.

Los griegos jugarán en ellas contra el cuarto clasificado del grupo D, Israel.

En esa llave, las cuatro selecciones clasificadas se conocían ya antes de este jueves y únicamente estaba en juego el orden en la tabla para determinar los cruces.

El liderato del grupo D fue para Francia con una exhibición 114-74 sobre Islandia

