España completa la evacuación de su personal en la embajada de Teherán

España completó este sábado la evacuación del embajador en Teherán y del personal que restaba en la legación diplomática en la capital iraní, que es blanco actualmente de ataques estadounidenses e israelíes, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Acabamos de evacuar con éxito la Embajada de España en Irán", informó Albares en la red social X.

"El Embajador y personal esencial que seguía en Teherán acaban de cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo", añadió el ministro.

"El resto de nuestras Embajadas en la región y la sala de crisis del ministerio de Asuntos Exteriores siguen plenamente operativas 24 horas a través de los teléfonos de emergencias", concluyó el canciller.

La colonia española en Irán es inferior a las 200 personas, según datos oficiales.