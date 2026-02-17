España, con apoyo de Francia, desmantela banda criminal y gran fábrica de perfumes falsificados

17 feb (Reuters) - Las fuerzas del orden españolas, con el apoyo de agentes de aduanas franceses, han desmantelado una banda criminal y han incautado la que, según la policía, es la mayor fábrica de perfumes falsos de Europa, informaron el martes autoridades catalanas.

En una operación conjunta, la policía catalana y los agentes de aduanas españoles y franceses incautaron materiales por valor de más de 94 millones de euros (US$111 millones), informó el Gobierno regional en un comunicado.

Siete personas han sido detenidas por pertenecer a una organización criminal, contrabando y delitos relacionados con la violación de patentes, y se han incautado dos almacenes que contenían un total de 1,2 millones de frascos de perfumes falsificados, según el comunicado.

El Gobierno catalán afirmó que la organización criminal había creado fragancias que imitaban los productos de más de 50 marcas y almacenaba materias primas para producir 150.000 litros de diferentes fragancias, además de transportar grandes cantidades de perfume falsificado por carretera a otras partes de Europa.

Las autoridades afirman que la investigación sigue abierta y que podrían producirse más detenciones.

(1 dólar = 0,8460 euros)

(Reportaje de Paolo Laudani, edición en español de Raúl Cortes Fernández)