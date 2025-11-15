España, con pie y medio en el Mundial tras otro festín ante Georgia

De nuevo impecable, prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España selló prácticamente su presencia en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Georgia, este sábado en Tiflis.

Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.

Oyarzabal, de nuevo brillante

Mikel Oyarzabal (12) -el hombre del partido con su doblete- adelantó de penal a la selección española, una diferencia que ampliaron luego Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (35) en la primera mitad.

Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad (63) puso la guinda en el electrónico.

Sin vacilaciones, los pupilos de Luis de la Fuente salieron en tromba, con presión alta y control absoluto del balón para dejar solventado el duelo lo antes posible.

Los jugadores españoles generaron constante peligro, aunque el marcador se abrió desde los once metros después de que un centro de Álex Baena golpeara en la mano de un defensa.

El VAR avisó al colegiado, quien revisó la jugada en la pantalla y sancionó con la pena máxima. Oyarzabal, uno de los jugadores clave del técnico riojano, no perdonó.

La vuelta de Fabián Ruiz a la titularidad también se notó en un equipo español que no contó por lesión con Lamine Yamal, Nico Williams, Dean Huijsen, Pedri, Rodri y Dani Carvajal, entre otros.

De los pies de Fabián salió el segundo gol, al poner un pase al hueco que Zubimendi definió con un toque exquisito, por encima del guardameta del Liverpool Giorgi Mamardashvili.

Pese a encarrilar el encuentro, los visitantes continuaron fiel a su estilo de juego, sin dar apenas respiro a los locales.

Baena, activo todo el choque, filtró el esférico a Oyarzabal que se desmarcó hacia el fondo para entregárselo a Ferran para que lo empujara al fondo de las mallas y lograr el tercero.

De récord

El delantero del Barcelona igualó en la lista histórica de goleadores de la Roja a dos leyendas como Sergio Ramos y Alfredo Di Estéfano, los tres con 23.

Tras un recital de juego en la primera mitad, la selección española bajó el ritmo, aunque continuó llevando el peso del encuentro hasta que Oyarzabal completó su doblete al rematar de cabeza un envío de Ferran desde la banda derecha.

Además, La Roja superó la mejor racha histórica de encuentros oficiales sin perder en el tiempo reglamentario (30).

"Más allá del 0-4 hay cosas que mejorar en la presión", afirmó Zubimendi a Teledeporte al final del encuentro.

"Nunca hay que darlo por hecho y no confiarnos. Dependemos de nosotros", advirtió Ferran, quien subrayó que "es un sueño el poder estar entre los 10 máximos goleadores".

rsc/pm