España condena el ataque ruso con más de 800 drones que ha afectado a la sede del Gobierno ucraniano

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su condena al ataque perpetrado en las últimas horas por las Fuerzas Armadas rusas con más de 800 drones y que ha afectado a la sede del Gobierno ucraniano.

"Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev", ha publicado Albares en su cuenta en X.

El jefe de la diplomacia española ha manifestado además su "solidaridad" con familiares, Gobierno y el pueblo de Ucrania ante este nuevo ataque ruso.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha publicado un mensaje de agradecimiento por la condena.

"Estos ataques contra civiles y la sede del Gobierno demuestran el completo desprecio de Rusia por las iniciativas de paz", ha denunciado.

"Es crucial endurecer las sanciones y reforzar las capacidades de Ucrania. Ucrania valora el apoyo continuado de España", ha añadido Sibiha en su mensaje, también en X.

Las autoridades ucranianas han informado de este ataque, en el que ha sido objetivo el edificio sede del Gobierno por primera vez desde el inicio de la guerra. Al menos dos personas han muerto y otras 17 han resultado heridas por el ataque sobre Kiev.

"En el distrito de Svyatoshyn (Kiev), según información preliminar, murieron dos personas: una mujer joven y un niño menor de un año", ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El jefe de la Administración Militar de la localidad, Timur Tkachenko, ha confirmado el incendio en la sede gubernamental situada en el distrito Pechersk, en el centro de la ciudad. Efectivos del Cuerpo de Bomberos trabajan para sofocar el fuego.

"Esta noche, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania. Sí, por primera vez, el edificio gubernamental, el tejado y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo", ha sostenido la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en un mensaje emitido en Telegram.

Varios bloques de pisos han sido bombardeados a lo largo de la noche por vehículos no tripulados rusos provocando incendios y el desprendimiento de escombros, lo que ha dejado un balance de dos víctimas mortales y 17 heridos --entre los que figura una mujer embarazada-- de los que siete han tenido que ser hospitalizados.