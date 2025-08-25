España condena el bombardeo israelí contra un hospital en Gaza: "Es una flagrante violación del Derecho Internacional"

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha condenado este lunes el bombardeo israelí contra un hospital de Gaza en el que han muerto una veintena de personas, entre ellas varios periodistas, denunciando que se trata de "una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario" y reclamando su investigación.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha condenado el ataque contra el hospital Naser, situado en la localidad de Jan Yunes, en Gaza, "que ha provocado la muerte de cuatro periodistas y civiles inocentes".

En este sentido, el Gobierno ha reiterado que "los lugares especialmente protegidos", como los hospitales, "no pueden ser objeto de ataques" y denunciando que "es una flagrante e inaceptable violación del Derecho Internacional Humanitario" que rige las guerras y por tanto "debe ser investigada".

"Al dolor por la muerte de civiles", ha añadido el departamento que encabeza José Manuel Albares, "se une el de profesionales de la información, cuya labor es esencial y debe ser objeto de especial protección".

Según las autoridades gazatíes, afines a Hamás, cuatro periodistas figuran entre los 20 fallecidos. La ONU cifra en unos 250 los informadores palestinos muertos desde que Israel inició su ofensiva en la Franja tras el atentado terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejó más de 1200 fallecidos.

En este sentido, el Gobierno ha dejado claro el "total compromiso" de España "con el derecho de acceso a la información, esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos".