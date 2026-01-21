España confía en que la justicia europea dará vía libre al acuerdo UE-Mercosur

El Gobierno español lamentó este miércoles la decisión del Parlamento europeo de remitir a la justicia el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, pero expresó su confianza en que ésta "confirmará la solidez jurídica" del mismo.

Fuentes del ministerio de Economía explicaron que "el gobierno de España lamenta la moción del Parlamento Europeo sobre varios elementos del acuerdo UE–Mercosur".

"Confiamos en que el Tribunal confirmará la solidez jurídica del acuerdo, porque no difiere en estructura ni contenido de otros ya aprobados con terceros países", añadieron.

"Seguiremos trabajando con nuestros socios y con Mercosur para mantener el impulso y avanzar en la entrada en vigor de este acuerdo", prosiguieron.

En una ajustada votación -334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones-, los eurodiputados acordaron que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) analice si el acuerdo recientemente firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque comunitario.

En un principio, la decisión posterga varios meses la aplicación formal del tratado, aunque la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, puede decidir implementarlo de forma provisional.

El sector agrícola y ganadero español se opone al acuerdo y ha protestado contra el mismo en las últimas semanas.