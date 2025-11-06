España confinará las aves de corral en varias regiones por la gripe aviar
España confinará las aves de corral en varias regiones a partir del lunes ante el aumento de los casos de gripe aviar en Europa y el empeoramiento de la situación en el...
España confinará las aves de corral en varias regiones a partir del lunes ante el "aumento" de los casos de gripe aviar en Europa y el "empeoramiento de la situación" en el territorio nacional, anunció el ministerio de Agricultura.
"En las últimas semanas se ha producido un aumento en el número de casos detectados, tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una tendencia al empeoramiento de la situación", señaló el ministerio español en una nota fechada el miércoles.
Según las cifras de Adefa, el sistema informático europeo sobre enfermedades animales, recogidas en este documento, entre el 1 de julio y el 5 de noviembre se registraron 139 brotes en explotaciones avícolas de Europa, 14 de ellos en España.
Un mapa publicado por el ministerio español ubica las zonas de "riesgo" o "alto riesgo" en el suroeste y el centro del país, así como en el norte.
Ante este aumento de casos, "queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre" a partir del lunes 10 de noviembre en estas zonas, salvo en casos excepcionales que no permitan la aplicación de dicha medida.
Por el momento, no se ha anunciado ninguna fecha para el fin de este confinamiento.
Reino Unido y Francia, también afectados, impusieron igualmente el confinamiento de las aves de corral.
