España confirma que Gaudí diseñó un edificio en un bosque remoto

Por Christophe Van Der Perre, Nacho Doce y Joan Faus

LA POBLA DE LILLET, España, 18 feb (Reuters) - Autoridades españolas dijeron el miércoles que el afamado arquitecto modernista Antoni Gaudí diseñó un edificio en una remota zona forestal de Cataluña, poniendo fin a las especulaciones sobre quién estaba detrás del proyecto construido a principios del siglo XX

A Gaudí (1852-1926) se le había vinculado durante mucho tiempo con el Xalet del Catllaras, un refugio de montaña de tres plantas construido para los trabajadores de una fábrica de cemento a 125 kilómetros al norte de Barcelona, que era propiedad del acaudalado industrial Eusebi Güell, para quien Gaudí construyó varios proyectos

Sin embargo, no se había realizado ningún análisis técnico e histórico exhaustivo que confirmara el papel de Gaudí hasta que las autoridades encargaron un informe pericial a un experto en Gaudí en 2023

Galdric Santana, autor del informe y presidente de los actos conmemorativos previstos en 2026 para celebrar el centenario de la muerte de Gaudí, dijo que lo más importante es que muestra un nuevo enfoque arquitectónico

Santana determinó que Gaudí diseñó la casa, construida entre 1901 y 1908 en la localidad de La Pobla de Lillet, en la mitad de su carrera, porque contiene elementos estructurales que solo Gaudí usaba en aquella época, entre ellos, tipos específicos de arcos, bóvedas y habitaciones separadas por paredes colocadas en ángulos de 45 grados

Las técnicas no serían seguidas por sus discípulos hasta diez o quince años más tarde, agregó Santana

El investigador dijo que encontró pruebas geométricas, estructurales y compositivas que demuestran la autoría de Gaudí tras analizar los planos de otros edificios de él, usando técnicas 3D y examinando documentos y fotografías antiguos

Antes de realizar el informe, Santana dijo que era factible considerar que Gaudí no había sido el diseñador, dada la lejanía del edificio y el hecho de que tenía varios proyectos destacados en marcha durante esos años, como el Parque Güell y la Casa Batlló de Barcelona

Sin embargo, cree que Gaudí no supervisó la construcción porque el edificio terminado fue modificado respecto del plano original

Eso explicaría por qué Gaudí nunca reconoció públicamente haber diseñado el Xalet, añadió. En aquella época, era habitual que los arquitectos no firmaran un edificio si la obra terminada se desviaba del plano original

Según Santana, hay otras diez obras que siguen sin confirmarse como diseños de Gaudí. (Reportaje de Nacho Doce, Christophe Van Der Perre y Joan Faus. Redacción de Joan Faus. Edición en español de Javier López de Lérida)