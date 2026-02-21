España confirma sus mejores Juegos de Invierno, Klaebo seis de seis

Con un bronce en el relevo mixto del esquí de montaña gracias a Oriol Cardona y Ana Alonso, España confirmó con una tercera medalla los mejores Juegos Olímpicos de Invierno de su historia, este sábado, donde el esquiador de fondo Johannes Klaebo selló un pleno de seis oros.

Nunca en la historia España había logrado más de dos metales en unos mismos Juegos de Invierno y esta vez lo consiguió en un margen de apenas tres días, ya que el jueves, en el esprint, Cardona se había llevado el oro y Alonso el bronce.

"Estos Juegos serán inolvidables y para superarlos habrá que trabajar mucho", dijo el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

Tanto Cardona como Alonso admitieron que su misión en el relevo mixto era el oro, pero se quedaron igualmente "felices" con un bronce que confirma a España como una de las potencias del skimo, el deporte que vivió su estreno olímpico en esta edición.

El listón queda en 11

El rey del esquí de fondo, Johannes Klaebo, cumplió su objetivo de hacer un histórico pleno de seis oros en las seis pruebas que disputó, igual que consiguió hace un año en el Mundial de Trondheim.

En Milán-Cortina consiguió batir el récord de títulos olímpicos de invierno, que antes estaba en 8 y que el prodigio noruego deja ahora en 11.

"Sinceramente, esto es increíble. Las dos últimas semanas han sido una locura para mí y ganar hoy los 50 kilómetros es algo como irreal. En Noruega dicen que si quieres hacerte un hombre, tienes que ganar los 50 kilómetros. Hoy lo he hecho, así que me parece la manera perfecta de cerrar estas dos semanas perfectas", declaró.

Eileen Gu, la última oportunidad

Después de quedarse con la plata tanto en slopestyle como en big air, la superestrella del esquí acrobático, la china nacida en Estados Unidos Eileen Gu, tiene su última oportunidad este sábado para irse de Italia con un oro.

Será en la final del halfpipe, donde defiende el título logrado hace cuatro años, cuando fue la estrella local de aquellos Juegos en China.

En cualquier caso, no podrá mejorar el balance de Pekín 2022, ya que entonces acabó con dos oros (big air y halfpipe) y una plata (slopestyle).

En las dos otras dos pruebas del día en el esquí acrobático, el italiano Simone Deromedis triunfó en el skicross y Estados Unidos en la prueba de salto por equipos mixtos.

Francia, la reina del biatlón

El biatlón se cerró este sábado en Anterselva y lo hizo, como si fuera un símbolo, con un doblete oro-plata para Francia en la prueba de salida masiva 12,5 km, donde la joven Oceane Michelon fue oro y Julia Simon plata.

"Escuchar el himno hoy fue muy emocionante, pero no es para mí, es para todas las personas que me han ayudado. No es una Marsellesa para mí, sino mi manera de hacerles un regalo", dijo Michelon.

El balance de Francia en el biatlón ha sido impresionante en estos Juegos: 13 medallas, de ellas 6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce.

En la prueba de salida masiva del patinaje de velocidad, Países Bajos hizo doblete, con la victoria de Marijke Groenewoud en la prueba femenina y de Jorrit Bergsma en la masculina.