España: Congreso desbarata proyecto de ley contra apagones

La medida contó con 165 votos a favor y 183 en contra por parte del Partido Popular, de Vox y de la Unión del Pueblo Navarro (UPN) en oposición, a los que se unieron los diputados de izquierda Podemos, los catalanistas de Junts y el Bng gallego, que por lo general apoyan al ejecutivo progresista PSOE-Sumar, pero se salieron con la suya durante el debate en el Plenario.

“Aquellos que nos han criticado por oscurantismo y por no poner sobre la mesa soluciones que protejan a los consumidores son ahora los que lo ahogan”, dijo refiriéndose al decreto el primer ministro Pedro Sánchez, desde Montevideo, donde está de visita oficial.

Criticó al Partido Popular (PP) por no haberse abstenido, permitiendo la validación del decreto: “Votan contra el interés general”, explicó Sánchez en conferencia de prensa con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, para ver si el gobierno sufre un castigo parlamentario. Pero no, no lo sufrimos”, añadió.

“Les anticipo desde ahora que volveremos a proponer el decreto y será aprobado”, agregó.

En la última sesión parlamentaria antes de la parada de verano, la Cámara Baja dio luz verde a 6 de las 7 medidas que se examinan.

“Si de las siete leyes sometidas a votación hemos aprobado seis, no está mal”, señaló el primer ministro socialista reafirmando su intención de llevar a término la legislatura hasta el final natural en 2027. (ANSA).