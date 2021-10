España conoce este jueves sus primeros rivales en la Eurocopa Femenina de 2022

La selecci√≥n espa√Īola femenina de f√ļtbol conocer√° este jueves sus primeros rivales de la fase final de la Eurocopa de Inglaterra del a√Īo que viene en el sorteo que se celebrar√° a partir de las 18.00 horas en Manchester.

Espa√Īa partir√° en el Bombo 2 junto a Suecia, Noruega e Italia, rivales con los que no podr√° quedar emparejada en la fase de grupos del torneo que se disputar√° del 6 al 31 de julio en diez estadios repartidos en nueve sedes diferentes del pa√≠s: Brighton and Hove, Londres, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford y Wigan and Leigh.

Para el sorteo, Inglaterra se colocará como primera cabeza de serie del Grupo A, mientras que Países Bajos, actual campeona, Alemania y Francia serán las otras selecciones de un Bombo 1 con oponentes bastante complicados, aunque, quizá, el combinado neerlandés sea el más 'asequible'. Dinamarca, el rival teóricamente a evitar, Bélgica, Suiza y Austria estarán en el tercero, e Islandia, Rusia, Finlandia e Irlanda del Norte en el cuarto.