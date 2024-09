España conquista el Sena y el brasileño 'Gabrielzinho' la piscina de los Juegos Paralímpicos de París

El nadador brasileño 'Gabrielzinho' conquistó su ansiado tercer oro este lunes en los Juegos Paralímpicos de París, donde la calidad del agua del Sena permitió al fin que se celebrase el triatlón, en el que la delegación española se colgó cuatro medallas.

Las 11 pruebas de paratriatlón, aplazadas el domingo, no dejaron a nadie indiferente por las calles de París, donde al paso de los atletas resonaron los gritos y aplausos de los asistentes y de algún que otro transeúnte que no esperaba encontrarse con una prueba paralímpica de camino al trabajo.

La española Susana Rodríguez, acompañada por su guía Sara Pérez, no dejó escapar en esta quinta jornada de competición la oportunidad de revalidar su título en la categoría PTVI, dominando la prueba y aventajando en más de dos minutos a la italiana Francesca Tarantello.

"Ganar unos Juegos es muy difícil, pero repetir es aún más complicado", declaró satisfecha tras la hazaña la deportista de 36 años, oro también en Tokio-2020, que padece una importante discapacidad visual de nacimiento ligada a la condición genética del albinismo.

También en paratriatlón, España pudo celebrar el oro de Daniel Molina en la categoría PTS3 (amputado de una pierna), además de la plata de Marta Gómez y el bronce de Nil Riudavets en las pruebas femenina y masculina respectivamente de la categoría PTS4.

En la ya icónica pista morada del Estadio de Francia, al norte de París, la italiana Valentina Petrillo hizo historia al convertirse en la primera atleta transgénero en participar en los Juegos Paralímpicos.

- Historia paralímpica -

La paradeportista de 50 años, que padece la enfermedad de Stargardt (una afección genética de la retina que provoca la pérdida progresiva de visión), no pudo sin embargo clasificarse para la final de los 400 metros lisos T12.

"Debería estar feliz, aunque me sienta un poco triste. Aun así espero que mi hijo se sienta orgulloso de mí, que siempre esté conmigo y me quiera aunque yo sea así", declaró llorando tras la semifinal.

El que si llegó a la final --y la conquistó-- fue el costarricense Sherman Guity, que estableció un nuevo récord paralímpico en los 100 metros T64 con 10,65 segundos.

Guity terminó por delante del campeón mundial italiano Maxcel Amo Manu (10,76) y del alemán Felix Streng (10,77), que se quedó con el bronce.

"Este resultado me hace muy feliz. No me lo esperaba, corrí contra atletas muy fuertes. Pero era una final paralímpica y lo di todo", declaró el deportista, que se coronó a los 27 años en la categoría que reúne a atletas con amputaciones por debajo de la rodilla y con prótesis.

En boccia, el colombiano Edilson Chica cayó ante el británico Stephen McGuire en la final BC4, cerrando así su participación individual con una plata un día después de que su hermana Leidy obtuviese el bronce.

- 'Gabrielzinho' de oro -

Y la Arena La Défense volvió a rugir con la estrella brasileña Gabriel dos Santos Araújo, que completó al fin su ansiado triplete dorado en paranatación, tras imponerse ampliamente en los 200 metros estilo libre categoría S2.

El deportista de 22 años, que tiene muñones en los hombros y las piernas atrofiadas, terminó la carrera en 3 min 58 seg 92 y suma así su tercer título de esta cita paralímpica, donde consiguió el oro en los 50 metros espalda el sábado y en los 100 metros espalda el jueves.

"Vine a París buscando tres medallas de oro y cumplí este objetivo, por lo que estoy muy feliz", comentó a la prensa 'Gabrielzinho', que en los Juegos de Tokio obtuvo dos preseas de oro y una de plata.

Como no, el popular nadador, que ya tiene casi 250.000 seguidores en Instagram, ofreció uno de sus bailes al entregado público una vez en el podio.

Por su parte, el bielorruso Ihar Boki siguió ampliando su gigantesco palmarés al hacerse con su vigésimo oro paralímpico, en los 50 metros estilo libre categoría S13.

Este es el cuarto título en París-2024 del paratleta, que compite bajo bandera neutral.

El nadador de 30 años, que padece una discapacidad visual, se convirtió el viernes en el atleta masculino más laureado de la historia de los Juegos Paralímpicos al superar al paratirador sueco Jonas Jacobsson.

