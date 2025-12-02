España conquista su segunda Liga de Naciones femenina tras vencer a Alemania

España revalidó su título en la Liga de Naciones Femenina tras vencer este martes por 3-0 a Alemania en el Metropolitano de Madrid en la vuelta de la final, después del 0-0 cosechado el viernes en Kaiserslautern.

Un doblete de Claudia Pina (61', 74') y otro gol de Vicky López (68') sirvieron a las jugadoras de la Roja para proclamarse campeonas y redimirse de la derrota en la final de la Eurocopa en la tanda de penales el pasado verano boreal ante Inglaterra.

Las pupilas de Sonia Bermúdez, que mejoraron considerablemente respecto a su actuación en la ida, controlaron la posesión y dispusieron de las ocasiones más claras, aunque el marcador no se movió en la primera mitad.

El recital comenzó en la segunda parte con la llegada del cansancio entre las futbolistas alemanas, que se vieron arrolladas por el alto ritmo que imprimía la selección española.

Pina, muy activa en todo el duelo, abrió el marcador. Caldentey cedió un balón para que la jugadora del FC Barcelona soltara un fuerte derechazo y enviara el balón al fondo de la red.

Las alemanas intentaron levantarse, pero López, de 19 años, se sacó un golpeo con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que entró por la escuadra.

Una insaciable Pina sentenció el encuentro con un golazo desde la frontal.

España se vio privada este martes de su triple ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí (2023, 2024, 2025), que sufrió en el entrenamiento del domingo una fractura de peroné, y que estará de baja alrededor de cinco meses.

Las españolas conquistan por segunda ocasión la Liga de Naciones femenina en otras tantas ediciones.

A finales de febrero de 2024 derrotaron a Francia en la final (2-0), cuando el título se disputaba a un solo partido.

rsc/iga