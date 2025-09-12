España convoca a la encargada de negocios israelí por los comentarios de Netanyahu

MADRID, 12 sep (Reuters) - El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid en reacción a los recientes comentarios sobre España realizados por la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Esta mañana, el ministro de Asuntos Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España "para rechazar tajantemente las falsas y calumniosas declaraciones de la oficina del primer ministro de Israel", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado. (Información de Emma Pinedo, edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)