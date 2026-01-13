España convoca al embajador de Irán y condena represión de las manifestaciones

España convocó este martes al embajador de Irán en Madrid para expresar su "enérgica repulsa y condena" de la represión de las protestas en el país, que según varias oenegés ha causado cientos de muertos, informó el ministro de Exteriores.

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión", dijo José Manuel Albares en declaraciones a Catalunya Radio, al tiempo que pidió "cesar las detenciones arbitrarias".

De este modo, España se une a la presión internacional para que Teherán modere su respuesta a las protestas. En las últimas horas, Finlandia y Bélgica han convocado también al embajador iraní, y Estados Unidos anunció que impondrá aranceles del 25% a quien comercie con Irán.

"Lo que le vamos a trasladar" al embajador "es que hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, que tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet", precisó el ministro español.

"Y vamos a recordarle que el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental de ellos. Que tienen que cesar las detenciones arbitrarias", añadió.

"Vamos a poner también un énfasis, por supuesto, en los derechos de las mujeres", adelantó Albares.