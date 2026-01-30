España: Coordinadora contra antisemitismo denuncia odio en concierto por Palestina

El concierto Manifest x Palestina, celebrado en el Palau Sant Jordi, "constituye una peligrosa escalada en las expresiones de odio hacia el pueblo judío en Barcelona", señaló la plataforma de asociaciones judías en un comunicado.

En el concierto participaron figuras como Rosalía, Amaia, Fermin Muguruza y Pep Guardiola.

El evento, señala, incluyó "innumerables mensajes de odio contra Israel" y llamamientos a una "Palestina Libre, desde el río hasta el mar".

La coordinadora además lamenta que no se mencionara el atentado del 7 de octubre y otros atentados del "terrorismo islamista y propalestino" y que se mostrara un mapa de Israel "en un intento de afirmar que todo el país pertenece a los palestinos y que los israelíes son ocupantes temporales".

La plataforma también critica al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, por ofrecer "un claro apoyo unilateral a quienes odian a Israel". (ANSA).