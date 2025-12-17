España creará red de refugios climáticos ante olas de calor

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que el país creará una red nacional de refugios climáticos para ayudar a la población a soportar las olas de calor cada vez más severas.

España es uno de los países europeos más afectados por el cambio climático. El pasado verano fue el más caluroso jamás registrado, con cerca de 4.000 muertes asociadas al calor entre mediados de mayo y final de septiembre.

"Hemos sufrido sequías (...) y olas de calor que ya no son excepcionales", señaló el dirigente socialista en una conferencia sobre el clima en Madrid.

"Algunos veranos prácticamente no hablamos de olas de calor, sino de una única ola que se ha prolongado a lo largo de junio, julio y parte de agosto", continuó.

"Son, de hecho, la nueva normalidad en la que vivimos", lamentó.

Por ello, "antes del próximo verano vamos a poner en marcha esa red estatal de refugios climáticos, poniendo a disposición de la ciudadanía los edificios" públicos, añadió.

El Gobierno central se coordinará con las redes de refugios climáticos ya establecidas por algunas regiones como Cataluña y el País Vasco, detalló.

Barcelona, la capital catalana, ha sido pionera en la creación de una red de refugios climáticos en bibliotecas, escuelas y otros edificios públicos con aire acondicionado.

El Gobierno también financiará refugios en los barrios de las ciudades "más vulnerables, donde el calor, lo sabemos bien, golpea con más fuerza", destacó Sánchez.

La Agencia Estatal de Meteorología estima que 2025 será el tercer o cuarto año más caluroso jamás registrado en España, adelantó el martes su portavoz Rubén del Campo.

España muestra la "tendencia a veranos mucho más cálidos", había advertido anteriormente Del Campo. Nueve de los diez estíos más cálidos jamás registrados han ocurrido en lo que va de siglo.

Entre el 16 de mayo y el 30 de septiembre el país registró 3.832 muertes relacionadas con el calor, un aumento del 87,6% respecto al mismo periodo de 2024, según cifras del Ministerio de Sanidad.

Es difícil establecer cuántas personas fallecen debido al aumento de las temperaturas, porque el calor rara vez se registra como causa de muerte.

Más allá de efectos inmediatos como golpes de calor y deshidratación, el calor contribuye a una amplia gama de problemas de salud potencialmente mortales, como infartos, ictus y afecciones respiratorias.