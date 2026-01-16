España creará un fondo soberano para extender el estímulo de los fondos de la UE después de 2026
MADRID, 16 ene (Reuters) -
España creará un fondo soberano estatal para impulsar sectores como la vivienda y la seguridad del país, según anunció el jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El fondo, denominado "España Crece", pretende prolongar el estímulo económico de los fondos de la Unión Europea Next Generation —que desempeñaron un papel importante en la recuperación del país tras la pandemia del COVID-19— más allá de 2026, cuando expiran.
En un principio, el fondo recibirá 10.500 millones de euros (12.200 millones de dólares) de fondos de la UE y aspira a recaudar 120.000 millones de euros a través de deuda privada, dijo Sánchez, que añadió que la próxima semana se darán a conocer más detalles.
El fondo dará prioridad a las inversiones en vivienda, energías renovables, digitalización, inteligencia artificial, reindustralización, infraestructuras, agua, sanidad, economía circular y seguridad, dijo Sánchez.
"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional y una reivindicación de que hay otra manera de hacer las cosas frente al dominio de un discurso en el que cuestiones como la igualdad, diversidad, el compromiso con la sostenibilidad o una mirada humanista a la digitalización está en retroceso", dijo Sánchez.
Añadió que las inversiones no solo beneficiarán a los grandes centros urbanos, sino también a aquellos lugares que la industrialización ha dejado de lado.
España ha sido uno de los principales receptores de los fondos de la UE para la recuperación tras la pandemia y recibió unos 160.000 millones de euros, aproximadamente la mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos.
El país ha licitado 86.600 millones de euros, asignado 79.800 millones y pagado 62.900 millones, según las últimas cifras del Ministerio de Economía publicadas a mediados de diciembre. También ha solicitado préstamos por valor de 22.800 millones de euros.
En diciembre renunció a unos 66.000 millones de euros en préstamos, decisión que atribuyó a su sólida posición en los mercados de capitales, que le permite obtener fondos de forma independiente.
Sin embargo, Daniel Calleja, responsable en la Comisión Europea, dijo en un acto en Madrid que la medida se debía también a su incapacidad para aplicar algunas de las reformas necesarias.
