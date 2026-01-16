España creará un fondo soberano para extender el estímulo de los fondos de la UE después de 2026

MADRID, 16 ene (Reuters) -

España creará un fondo soberano estatal para impulsar sectores como la vivienda y la seguridad del ⁠país, según anunció el jueves ⁠el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El fondo, denominado "España Crece", pretende prolongar el estímulo económico de los fondos de la Unión Europea Next Generation —que ⁠desempeñaron un ‌papel ​importante en la recuperación del país tras la pandemia del COVID-19— más allá de 2026, ​cuando expiran.

En un principio, el fondo recibirá 10.500 millones de euros (12.200 ‌millones de dólares) de fondos de la UE ‌y aspira a recaudar 120.000 millones ​de euros a través de deuda privada, dijo Sánchez, que añadió que la próxima semana se darán a conocer más detalles.

El fondo dará prioridad a las inversiones en vivienda, energías renovables, digitalización, inteligencia artificial, reindustralización, infraestructuras, agua, sanidad, economía circular y seguridad, dijo Sánchez.

"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional y una ⁠reivindicación de que hay otra manera de hacer las cosas frente al dominio de un discurso ​en el que cuestiones como la igualdad, diversidad, el compromiso con la sostenibilidad o una mirada humanista a la digitalización está en retroceso", dijo Sánchez.

Añadió que las inversiones no solo beneficiarán a los grandes centros urbanos, sino también a aquellos lugares que la industrialización ha dejado de lado.

España ha sido uno de los principales receptores de los fondos de ⁠la UE para la recuperación tras la pandemia y recibió unos 160.000 millones de ​euros, aproximadamente la mitad en subvenciones y la otra mitad en préstamos.

El país ha licitado 86.600 millones de euros, asignado 79.800 millones y pagado 62.900 millones, según las últimas cifras del Ministerio de ‍Economía publicadas a mediados de diciembre. También ha solicitado préstamos por valor de 22.800 millones de euros.

En diciembre renunció a unos 66.000 millones de euros en préstamos, decisión que atribuyó a su sólida posición en los mercados de capitales, que le permite obtener fondos de forma independiente.

Sin embargo, Daniel ​Calleja, responsable en la Comisión Europea, dijo en un acto en Madrid que la medida se debía también a su incapacidad para aplicar algunas de las reformas necesarias.

(1 dólar = 0,8613 euros) (Información de Victoria Waldersee; redacción ‍de David Latona; edición de Charlie Devereux; edición en español de Jorge Ollero Castela)