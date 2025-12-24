España: Crece disenso en el PSOE hacia Sánchez

Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas durante el gobierno de Zapatero y posteriormente presidente de la organización estatal Red Eléctrica, anunció un manifiesto para una "alternativa socialdemócrata" dentro del partido liderado por el premier Pedro Sánchez, que se lanzará en los próximos días.

Sevilla criticó al partido por "abandonar el proyecto socialdemócrata y abrazar el populismo". También criticó al presidente del gobierno por haber convertido al PSOE en "un club de fans, sin contrapesos ni debate interno en los órganos del partido".

El manifiesto —que Sevilla anunció que estaba firmado por líderes socialistas de larga trayectoria— insta al presidente del gobierno a "dar un paso al costado" y convocar elecciones, y llama a los activistas socialistas a preguntarse "si Pedro Sánchez es el candidato adecuado" para presentarse a un cuarto mandato y "bajo qué condiciones".

"Este es el momento para que el líder, si de verdad le importa el partido, si quiere ser leal a sus votantes y comprometido con el proyecto socialdemócrata, se plantee seriamente si es mejor seguir siendo candidato o si es mejor dejar el escenario a otros", señaló Jordi Sevilla, en referencia al líder del partido y de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez. (ANSA).