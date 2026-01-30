España crece un 2,8% en 2025 y marca distancia con Francia, Italia y Alemania

(Reformulación con crecimiento anual, se añade cita del ministro en los párrafos 5, detalles a lo largo del texto)

MADRID, 30 ene (Reuters) - La economía española aceleró su ritmo en el último trimestre de 2025, lo que se tradujo en un crecimiento estimado del 2,8% el año pasado, muy por encima del de los otros grandes países europeos, según datos preliminares del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el viernes.

El producto interior bruto creció un 0,8% en el cuarto trimestre, acelerándose desde el aumento del 0,6% registrado en el trimestre anterior, según la estimación preliminar del INE. Los analistas encuestados por Reuters esperaban que el producto interior bruto creciera un 0,6% intertrimestral.

La demanda interna sostenida y el aumento del consumo de los hogares gracias al mayor poder adquisitivo de los trabajadores, así como una mayor población activa debido a la afluencia de inmigrantes, han ayudado a España a superar a las principales economías de la zona euro en los últimos años.

Los datos actuales o las previsiones muestran un crecimiento anual estimado del 0,9% para Francia, del 0,4% para Italia y del 0,2% para Alemania.

"Estas son buenas noticias, no solo para el 2025, sino también por lo que supone para 2026 porque se aceleró hacia el final de año", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la cadena pública TVE.

Según Cuerpo, las cifras preliminares del PIB de enero seguían siendo sólidas, lo que debería contribuir a alcanzar el objetivo de crecimiento del 2,2% fijado por el Gobierno para este año.

El crecimiento anual de España siguió representando una desaceleración con respecto al 3,2% de 2024, debido en parte a las tensiones comerciales mundiales.

En términos anuales, la producción económica de España en el cuarto trimestre creció un 2,6%, ligeramente por debajo de la estimación media del 2,7% de la encuesta de Reuters. El crecimiento del PIB del tercer trimestre se revisó a la baja, del 2,8% al 2,7%.

