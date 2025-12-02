España, cuarto país europeo en materia de Igualdad por detrás de Suecia, Francia y Alemania

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

España ha obtenido una puntuación de 70,9 puntos sobre 100 en el último Índice Europeo de Igualdad de Género del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE). Estos datos sitúan al país en la cuarta posición, solo por detrás de Suecia, Francia y Dinamarca, con 7,5 puntos por encima de la media europea, que es de 63,4 puntos.

El estudio refleja también un aumento de 15,4 puntos sobre los datos de 2010 y de 5,2 puntos con respecto al año 2020. Para el Ministerio de Igualdad, estos datos "ponen de manifiesto que España progresa hacia la igualdad de género a un ritmo mayor que la media europea".

El Índice de Igualdad de Género es un instrumento de seguimiento de la igualdad de género en la Unión Europea, utilizado para medir avances, identificar brechas persistentes y apoyar políticas basadas en evidencia en los estados miembro. Dicho índice mide las brechas de género entre mujeres y hombres en seis ámbitos centrales —trabajo, dinero, conocimiento, tiempo, poder y salud— y se compone de 27 indicadores. Las puntuaciones van de 0 a 100, donde 0 indica desigualdad total y 100 igualdad plena.

Entre 2010 y 2025, España ha aumentado 15,4 puntos progresando hacia la igualdad de género a un mayor ritmo que la media europea. Salud es el dominio de mayor puntuación para España (86,2) y también para el promedio de la UE (86,2). En relación al 2020, el único dominio o ámbito en el cual se ha producido un retroceso ha sido en Conocimiento con 3,6 puntos menos. El dominio en el que España ha mejorado más puntos es Poder (+46,2 puntos), seguido de Dinero (+6,3 puntos) con respecto a 2010.

El mayor ascenso que registra España en el indicador de Poder, donde alcanza 66,6 puntos. Este resultado supone un salto de 22,7 puntos respecto a 2020. España sube, además, del 5.º puesto en 2020 (43,9 puntos) al 3.º en 2025. Solo la superan Suecia (80,3 puntos) y Francia (72,5 puntos). La media europea en este indicador se sitúa en 40,5 puntos.

Para el Ministerio, estos avances están relacionados con medidas como las listas electorales paritarias, los planes de igualdad obligatorios en las empresas, la igualdad en los permisos por nacimiento, las herramientas para cerrar la brecha salarial como las auditorías retributivas, la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos o la reciente Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

"En conclusión, los datos de este último informe evidencian el progreso consolidado de España en materia de igualdad. Su elevado ritmo de crecimiento no solo le ha permitido superar a otros estados miembros, sino que ha ampliado la brecha entre los indicadores del país y la puntuación media de la UE en su conjunto."