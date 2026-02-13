España: cuesta creer que todavía haya quien justifique a ETA, Felipe VI

Tomás y Valiente, quien fue profesor del monarca cuando estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, fue asesinado el 14 de febrero de 1996 por un miembro del comando Madrid de ETA de tres tiros en su despacho de la facultad.

"Fue un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro", subrayó en una ceremonia celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la universidad.

Porque, prosiguió, "cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es, cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto", objetivo de un terrorismo "tan totalitario e inhumano que cuesta creer que todavía hoy haya quien lo justifique y no lo condene".

Felipe VI se refirió a las 853 víctimas mortales reconocidas por ETA y dijo que muchos de estos asesinatos siguen sin resolverse.

Abogó por recordarlas a todas porque "la memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico", destacó. (ANSA).