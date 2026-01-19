España: de Eschede a Viareggio, las tragedias ferroviarias de Europa

Lo informó la prensa local.

Sin embargo, salvo un drástico aumento en el número de víctimas mortales, no fue el más mortífero registrado en la Europa de posguerra.

En 1998, 101 personas murieron en un accidente en Eschede, Alemania, que aún se considera, según fuentes en línea, el peor de la historia en un tren de alta velocidad. Una llanta del tren interurbano Múnich-Hamburgo se rompió, causando la tragedia.

Otro accidente muy grave ocurrió en España en 2013, supuestamente causado por exceso de velocidad cerca del suburbio de Angrois, con un saldo de 79 fallecidos.

En Tempe, Grecia, en 2023, la línea Atenas-Tesalónica colisionó frontalmente con un tren de mercancías, causando la muerte de 58 personas.

Al menos 45 personas murieron en el descarrilamiento de Bioce en 2006, en la línea Belgrado-Bar en Montenegro: el tren se precipitó por un barranco de unos 100 metros de profundidad y terminó en un río.

El accidente de Paddington en Londres (1999) también fue dramático: un tren de pasajeros se saltó una señal de peligro y chocó contra otra formación, causando la muerte de 31 personas.

En España, sin embargo, el accidente ferroviario más mortífero se produjo en 1944 en León, cuando el tren Madrid-Galicia, cargado de pasajeros, colisionó con una locomotora de maniobras. El régimen franquista silenció inicialmente el accidente, y aunque la cifra oficial proporcionada por Renfe posteriormente indicó 78 muertos y 75 heridos, se estima que hubo cientos de víctimas, alrededor de 500.

El segundo accidente más mortífero fue el mencionado de 2013. Posteriormente, en julio de 1972, 79 personas perdieron la vida tras la colisión del tren Cádiz-Sevilla con un expreso entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija.

En Italia, el accidente más grave de la historia ocurrió en Balvano, provincia de Potenza, en 1944: un tren se detuvo en un túnel y más de 500 personas murieron asfixiadas.

En la posguerra, fue notable el accidente de Fiumarella (Catanzaro, 1961), en el que un tren se desprendió de un viaducto y murió 71 personas.

En 1962, el accidente en la estación de Voghera causó 64 muertos. El accidente de Murazze di Vago (el "desastre de la Freccia della Laguna") en 1978 también causó un saldo muy grave, con 48 muertos.

El desastre de Viareggio en 2009, cuando explotó un camión cisterna de GLP, causó 32 muertos. Hace diez años, en julio, 23 personas murieron en una colisión frontal entre dos trenes entre Andria y Corato, en Apulia.

En 2005, 17 personas murieron en una colisión frontal en Crevalcore (Bolonia). Finalmente, el accidente de Pioltello en 2018, en la línea Milán-Venecia, causó la muerte de tres personas, causado por la rotura de una junta de riel, una de las teorías que sustentan la tragedia de Cordova. (ANSA).