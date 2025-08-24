España debuta con dulce derrota ante Nueva Zelanda en Mundial femenino de rugby

La selección española femenina de rugby perdió por 54-8 frente a Nueva Zelanda, una de las grandes favoritas al título, en el debut en el Mundial de rugby, este domingo en York (nordeste de Inglaterra).

Pese a la derrota, el papel de las españolas fue sobresaliente, especialmente en la primera parte, que acabó con el resultado de 21-3, frente a un equipo que ha ganado seis de los nueve Mundiales disputados, entre ellos los dos últimos.

En la segunda parte, las Black Ferns se valieron de su poderío físico para ampliar diferencias, aunque las españolas opusieron resistencia hasta el final.

El próximo fin de semana, España se enfrentará a Irlanda, que este domingo derrotó a Japón por 42-14, en la segunda jornada de su grupo C.

También este domingo, Brasil, único equipo latinoamericano en el torneo, debutó en un Mundial con la derrota por 66-6 frente a Sudáfrica, dentro del grupo D.