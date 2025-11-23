España debutará en la Copa Davis de 2026 contra Serbia o Chile

España, que este domingo disputará el título de Copa Davis contra Italia, debutará en esta competición el próximo año frente al ganador de la eliminatoria de primera ronda entre Serbia y Chile, según el sorteo celebrado este domingo en Bolonia.

Como finalista de la presente edición, España estará exenta de disputar la primera ronda clasificatoria en febrero, en la que Chile recibirá a Serbia el fin de semana del 6 al 8.

El vencedor se medirá a España en septiembre con una plaza en juego para la fase final en noviembre en Italia, para la que la anfitriona ya está automáticamente clasificada.

Al igual que Chile, el resto de equipos latinoamericanos no ha tenido demasiada suerte en el sorteo: Perú visitará a Alemania, Ecuador recibirá a Australia, Argentina tendrá que viajar a Corea del Sur y Brasil a Canadá.

País con más títulos en la historia (32), Estados Unidos deberá visitar a Hungría, antes de medirse eventualmente a República Checa, que ya eliminó a los estadounidenses en esta edición, en la eliminatoria previa a la Final 8.

Sorteo completo de la primera eliminatoria de la Copa Davis 2026:

España exenta de la primera ronda

Chile-Serbia

Alemania-Perú

Croacia-Dinamarca

Ecuador-Australia

Noruega-Gran Bretaña

Bulgaria-Bélgica

Japón-Austria

India-Países Bajos

Corea del Sur-Argentina

Hungría-Estados Unidos

República Checa-Suecia

Francia-Eslovaquia

Canadá-Brasil

